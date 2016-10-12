В окупованому Криму затонув плавучий кран: рятувальники шукають трьох осіб

Плавучий кран почав протікати дорогою з Гурзуфа до Севастополя і затонув в ніч на середу. Про це повідомили в прес-службі "МНС РФ по Криму".

У цей момент на борту був екіпаж з 8 осіб, всі вони жителі Новоросійська. Рятувальники використовували два буксири. П'ятеро постраждалих підняли на борт одного з них.

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Також до місця події для пошуку 3 зниклих членів екіпажу – старшого механіка, електромеханіка і кранівника – направили катер і вертоліт МІ-8. В районі пошуку були виявлені окремі предмети плавучого крана, а також рятувальний жилет і рятувальний круг.

Рятувальники кажуть, що пошуки ускладнюються погодними умовами – хвилювання моря становить до 4 балів.