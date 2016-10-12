В Одесі дерево впало на автомобіль, придавивши водія (фото)
13:20, 12 жовтня 2016Інциденти
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В Одесі сьогодні в результаті падіння дерева на автомобіль постраждав водій.
Через падіння дерева машину зім'яло / timer-odessa.net
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 10:30 на вулиці Головатого, 84 на автомобіль ВАЗ 2110 впало велике дерево через сильні пориви вітру.
У результаті машину зім'яло. При цьому придавило водія, який перебував у салоні.
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«Люди почули удар, вибігли з офісу, дістали чоловіка, якого «швидка допомога» доставила до міської клінічної лікарні №1», - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, також сьогодні в Одесі не витримав пориву вітру й упав будівельний кран.
На Головатого, 84 від вітру впало дерево / timer-odessa.net
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