В Одесі дерево впало на автомобіль, придавивши водія (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 10:30 на вулиці Головатого, 84 на автомобіль ВАЗ 2110 впало велике дерево через сильні пориви вітру.

У результаті машину зім'яло. При цьому придавило водія, який перебував у салоні.

Читайте такожШторм в Одесі: повалені дерева, затоплені будинки та високі хвилі

«Люди почули удар, вибігли з офісу, дістали чоловіка, якого «швидка допомога» доставила до міської клінічної лікарні №1», - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, також сьогодні в Одесі не витримав пориву вітру й упав будівельний кран.