В Одесі затримали викрадачів елітних авто

Про це заявив перший заступник глави Нацполіції – начальник кримінальної поліції Вадим Троян, передає прес-служба МВС.

За словами Трояна, під час затримання у групи із чотирьох осіб, правоохоронці вилучили численні радіоелектронні засоби, які зловмисники використали для викрадення автомобілів. Трьох осіб було затримано безпосередньо в Одесі, а ще одного – у Кривому Розі.

Читайте такожУ Львові керівника карного розшуку області затримали п'яним за кермом – ЗМІ«Викрадені автівки група реалізовувала за підробленими документами або ж вимагала у власників винагороду за повернення транспортного засобу. Нам відомо як мінімум про сім фактів незаконного заволодіння елітними авто», – сказав Троян.