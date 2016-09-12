ЗМІ: У Києві з автомобіля викрали сімейну пару (відео)
10:52, 12 вересня 2016Інциденти
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На Софіївській Борщагівці в неділю, 11 вересня, з машини силою витягли пару і посадили в свою машину.
Невідомі з автомобіля "Ніссан" витягли молоду пару, посадили в сіру "Тойоту Кемрі" / dtp.kiev.ua
НП сталася приблизно о 16:30, інформує dtp.kiev.ua.
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Повідомляється, що за парою стежили протягом двох днів. На відео потрапив і номер машини викрадачів - JFG 397 (латвійські номери).
Охорона втратила автомобіль на Окружній.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві викрали 6-річну дитину.
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