У Києві прокуратура розслідує побиття літнього чоловіка охоронцями супермаркету (відео)

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

За даними відомства, 7 жовтня приблизно о 21:00 двоє співробітників охорони ТОВ "АТБ-Маркет", розташованого на вул. Лебедєва-Кумача, 7-в, нанесли тілесні ушкодження літньому чоловікові на вході в супермаркет. Факт побиття чоловіка був зафіксований випадковими свідками на відеокамеру мобільного телефону.

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Відомості за фактом нанесення чоловікові тілесних ушкоджень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.

Здійснення досудового розслідування доручено співробітникам Солом'янського управління поліції ГУ НП в Києві.

В даний час досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

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