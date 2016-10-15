На Сумщині від вибуху гранати в квартирі поранені двоє дітей

Як повідомляється на сайті Національної поліції, подія сталася сьогодні о 00.10 в Ромнах.

«До чергової частини місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої допомоги про те, що в одному з багатоквартирних будинків стався вибух, внаслідок якого отримали осколкові поранення верхніх кінцівок два брати - 2002 та 2013 років народження. Після надання медичної допомоги діти були відпущені додому», - йдеться в повідомленні.

За попередніми висновками працівників поліції, у двокімнатній квартирі стався вибух гранати Ф-1, осколки якої зачепили дітей, а також пошкодили вхідні двері квартири, стіни, підлогу та холодильник.

Старший хлопець пояснив, що знайшов гранату та приніс її до дому. Він показав свою «знахідку» матері та вітчиму, але ті не звернули на цей факт уваги, зазначили в поліції.

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«Хлопець зайшов у свою кімнату, де також знаходився його менший брат, після чого вийняв чеку. Це щастя для всіх, що він здогадався викинути гранату в коридор і закрити двері, - сказала начальник Роменського відділу поліції Юлія Загамула. - Це і врятувало життя хлопцям та іншим членам родини. Така недбалість батьків є просто злочинною. Адже від вибуху могли постраждати й інші їх малолітні діти, оскільки в родині їх виховується четверо, так і мешканці всього будинку».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.263 ч.1 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), в рамках якого з’ясовується, як бойова граната опинилась в руках дитини, поінформували в поліції.