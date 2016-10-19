В Одесі "замінували" суд: евакуювали понад 70 осіб

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, о 9:25 на лінію «102» надійшло анонімне телефонне повідомлення, що Апеляційний суд Одеської області, який розташовано по вул. Гайдара, 24-а, заміновано.

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На місце виїхали співробітники поліції, рятувальники, працівники вибухотехнічного відділу та кінологи, які перевірили будівлю та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних речовин.

Із будівлі були евакуйовані понад 70 працівників і відвідувачів суду. В результаті обстеження ніяких вибухових пристроїв не виявлено.

Співробітники поліції здійснюють першочергові розшукові заходи зі встановлення особи, що надала неправдиві відомості до поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.