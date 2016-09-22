На Дніпропетровщині чоловік "мінуванням" помстився магазину, з якого не вдалося вкрасти дві шоколадки

Як повідомляє прес-служба СБУ, в такий спосіб він хотів помститися охороні, яка завадила йому вкрасти два шоколадні батончики.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею 259 (хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника можуть засудити від чотирьох до восьми років увʼязнення.