На Дніпропетровщині горе-татусь забув сина в автобусі

Її кореспонденту 5632.com.ua розповіли в Павлоградському міськвідділі поліції.

А діло було так. У неділю мешканець одного з приміських сіл повертався разом з 12-річним сином з Дніпра на автобусі. На Павлоградській центральній автостанції пасажир вийшов з салону і кинувся до кас, щоб швидше купити квитки на приміський автобус.

Про сина він згадав тільки тоді, коли від автобуса, кінцева зупинка якого в іншому кінці міста ("Орбіта"), вже й слід прохолов.

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Батько одразу ж кинувся за допомогою до міськвідділу поліції. Чергова машина в той же час виїхала до "Орбіти", поліцейські відшукали хлопця і повернули його переляканому батькові.

Про те, як поставилася до цього мати дитини, поліцейські замовчують.

Вони лише повідомили, що забудькуватого батька мають намір притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей»