Самі росіяни розуміють тупиковість цього напрямку розвитку бронетехніки.

У вільний доступ виклали детальні рендери дослідного проєкту російського танка Т-95 ("Об'єкт 195"). Їх виконано за кресленнями, що потрапили в Мережу. На рендери звернув увагу канал Центру аналізу стратегій і технологій.

За даними з відкритих джерел, "Об'єкт 195" міг похвалитися так званою "лафетною компоновкою" з безекіпажною баштою, де розміщені основна 152-мм гладкоствольна гармата 2А83 і допоміжна 30-мм автоматична гармата 2А42.

Екіпаж чисельністю до трьох осіб міг розміщуватися в ізольованій броньованій капсулі в носовій частині корпусу, відокремленій від паливних баків і боєкомплекту.

В теорії Т-95 міг отримати багатошарову комбіновану броню з використанням активного захисту "Дрозд-2" і динамічного захисту нового покоління "Релікт".

Вочевидь, росіяни більш ніж скептично оцінюють проєкт, називаючи танк "химерним монстром". За їх словами, ще до епохи дронів він наочно продемонстрував тупіковість концепції сучасного танка.

Сам проєкт був закритий рішенням Міністерства оборони РФ у 2008 році. Спроба створити здешевлений і спрощений варіант танка під назвою Т-14 "Армата" ("Об'єкт 148") також зайшла у глухий кут.

Нові російські танки - що відомо

Ймовірно, найкращим свідоцтвом провалу "Армати" є кількість побудованих машин. Нагадаємо, минулого році у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що Росія на той момент виготовила лише близько 20 основних бойових танків Т-14.

Втім, проєкт може отримати друге дихання.

Як цього року повідомили західні ЗМІ, Москва хоче врятувати Т-14 і пропонує індійцям придбати ліцензію на нього. Росіяни вважають, що Т-14 стане "ідеальним" наступником для індійського Т-72 "Аджея", що виглядає більш ніж спірним твердженням.

