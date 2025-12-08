На заході Tesla в Майямі один із роботів раптово схопився за голову і впав.

На вихідних Tesla показала в Маямі "автономного" робота Optimus. На заході він роздавав напої, позував для фото і навіть виконував танцювальні рухи. Утім, одне відео розлетілося соцмережами особливо швидко.

Користувач Reddit зняв, як робот, який роздає напої, зробив дивний жест руками, після чого відключився та повалився на підлогу. У мережі впевнені, що це схоже на рух руками, коли людина знімає з себе VR-шолом.

Один із користувачів у коментарях підтвердив, що був присутній на презентації, і, за його словами, співробітник Tesla зізнався, що роботом насправді керували віддалено.

Судячи з усього, оператор, який розташовувався неподалік, не встиг відключити віддалене управління, і робот дав збій прямо на сцені.

Раніше Ілон Маск зізнавався, що андроїд оперує під наглядом оператора, повторюючи заздалегідь запрограмовану послідовність дій, але недавні ролики з бойовими рухами підписував фразою "ШІ, не оператор". На ділі ж до цього, судячи з усього, ще далеко.

Раніше також з'являлися повідомлення, що Tesla відкладає масовий випуск роботів Optimus через проблеми з конструкцією. Джерела, знайомі з перебігом проєкту, підтвердили, що інженери не можуть домогтися необхідної гнучкості та схожості з людськими руками. У лютому 2025-го Маск обіцяв 10 000 людиноподібних роботів Optimus до кінця року.

Tesla Optimus позиціонується як робот загального призначення, тобто здатний виконувати будь-яку людську роботу. Йдеться про покупки в супермаркетах, вигул собак та інші дії. Його вартість оцінюють у ~20 000 доларів (близько 820 000 грн).

