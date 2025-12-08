У бюджеті-2026 на стипендії закладено на 1,2 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

У державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 мільярда гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше ніж у 2025 році, повідомили у Міністерстві фінансів.

Зазначається, що нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Так, з вересня студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендія Кабінету міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.

Освітні виплати в Україні – останні новини

У серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів з наступного року. За його словами, це "те, що давно не робили".

Заступниця голови Профспілки працівників освіти й науки України Ольга Чабанюк повідомляла, що стипендії наразі є двох видів – академічні та соціальні. Звичайна академічна – 2 000 грн/міс, підвищена – 2 900 грн/міс, для технічних спеціальностей – машинобудування, енергетика, гірнича справа, металургія тощо – 2550 та 3711 грн/міс. відповідно.

Соціальні стипендії для вищих навчальних закладів складають 1 180 грн/міс, діти-сироти отримують 4 542 грн/міс (віком від 18 до 23 років) і 4 794 грн/міс (до 18 років).

