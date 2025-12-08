Сили оборони 'рознесли' морпорт РФ та низку інших цілей, - Генштаб

В порту підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості.

У ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, з метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів.

Також у районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів.

Окрім того, як поінформували в Генштабі, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).

"Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі також зазначили, що уточнено результати ураження 5 грудня ударними БпЛА "Темрюкського морського порту" (Краснодарський край, РФ), що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів", - заявили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 грудня підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу. Було зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації.

Цей НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

