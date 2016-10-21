У Мінкульті розповіли, що горіло в київському "Пирогові"
Постраждала внаслідок пожежі на території Національного музею народної архітектури та побуту України (музей «Пирогово») житлово-господарча будівля є складовою експозиції «Карпати» в підзоні «Гуцульщина», однак не занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Як повідомили у Міністерстві культури України, на даний час місце пожежі оглянули представники Національної поліції України, які зроблять висновки щодо причин займання музейного експонату.
«Про результат розгляду справи Мінкультури інформуватиме додатково», - йдеться у повідомленні.
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У відомстві поінформували, що постраждала внаслідок пожежі споруда є пастиркою – типовим пам’ятником народного зодчества, характерним для високогірної зони Закарпаття. Пастирка складається з житлової та господарчої частин. Стіни та стеля будівлі рублені з широких смерекових пластин. До встановлення у музеї, яке відбулося у 1974 році, постраждала внаслідок пожежі будівля використовувалася за призначенням високо в горах, в місцевості Прилуки.
Як повідомлялось, сьогодні на території музею "Пирогово" горіла одна з дерев'яних експозицій господарської будівлі.