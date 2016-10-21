Пожежа у Пирогові: у музеї архітектури згорів експонат (фото, відео)

Сьогодні вранці, 21 жовтня на території Національного музею народної архітектури та побуту України, що у Голосіївському районі столиці сталася пожежа. Про це повідомили у ДСНС Києва.

У повідомленні зазначається, що на території музею горіла дерев’яна господарча споруда однієї із експозицій. За розмірами споруда була 4x8 м кв.

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«На місце події було направлено чергові відділення 26-ї та 6-ї Державних пожежно-рятувальних частин… Попередньо будівля не являється пам’яткою архітектури, відноситься до категорії виставкового експонату», - йдеться у повідомленні ДСНС.

При цьому рятувальник повідомили, що приблизно за півгодини пожежу було ліквідовано.