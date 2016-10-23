У Львові гасять пожежу в 3-поверховому житловому будинку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла сьогодні, 23 жовтня, о 05.50 у горищному приміщенні будинку.

«Вогнем пошкоджено та знищено покрівлю на площі близько 200 м2», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВибух, пожежа та жертви: поліція озвучила подробиці зіткнення поїзда та лісовоза на Вінничині

О 06.59 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, гасіння пожежі продовжується, зазначили в прес-службі.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.