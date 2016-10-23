У Львові гасять пожежу в 3-поверховому житловому будинку
10:21, 23 жовтня 2016Інциденти
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У Львові триває ліквідація пожежі у триповерховому житловому будинку по вул. Тарнавського, 24.
Пожежа виникла о 05.50 у горищному приміщенні будинку / cv.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла сьогодні, 23 жовтня, о 05.50 у горищному приміщенні будинку.
«Вогнем пошкоджено та знищено покрівлю на площі близько 200 м2», - йдеться в повідомленні.
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О 06.59 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, гасіння пожежі продовжується, зазначили в прес-службі.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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