У Каліфорнії автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули 13 людей
21:53, 23 жовтня 2016Інциденти
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В американському штаті Каліфорнія недалеко від міста Палм-Спрінгс в ДТП за участю автобуса і вантажівки 13 людей загинули, 31 постраждав.
Автобус в'їхав у вантажівку / Кадр з відео CNN
За даними ЗМІ, інцидент стався на федеральній трасі номер 10 в районі Індійського каньйону – території від міста Сонома до Санта-Барбари.
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Пожежники, які прибули на місце події, використовували сходи, щоб евакуювати пасажирів з понівеченого автобуса, який буквально в'їхав в задню частину вантажного відсіку вантажівки.
Водій вантажівки не постраждав. На місці події працюють співробітники поліції і пожежної служби. Про причини аварії поки не повідомляється.
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