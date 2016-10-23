У Каліфорнії автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули 13 людей

За даними ЗМІ, інцидент стався на федеральній трасі номер 10 в районі Індійського каньйону – території від міста Сонома до Санта-Барбари.

Читайте такожУ Львові автобус врізався у дерево і перекинувся: кількість постраждалих зросла до 19 осіб (фото)

Пожежники, які прибули на місце події, використовували сходи, щоб евакуювати пасажирів з понівеченого автобуса, який буквально в'їхав в задню частину вантажного відсіку вантажівки.

Водій вантажівки не постраждав. На місці події працюють співробітники поліції і пожежної служби. Про причини аварії поки не повідомляється.