У США під час зіткнення автобуса з вантажівкою загинуло 13 осіб

Близько 30 осіб, які дістали травми, доставлено до лікарні. П'ятеро осіб перебувають у критичному стані, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Аварія сталася в неділю вранці на шосе неподалік від курортного міста Палм-Спрингс. Автобус, який їхав до Лос-Анджелеса, врізався у вантажівку ззаду.

Рятувальникам довелося використовувати драбини, щоб забратися в понівечений автобус.

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За повідомленням газети Desert Sun, туристичний автобус їхав з казино Red Earth, розташованого неподалік від міста Солтон.

Автобус належав до маленької компанії US Holiday, яка розвозить туристів у різні казино Каліфорнії й Невади. Шофер автобуса був співвласником компанії.

Згідно з документами компанії, на даний момент це був її єдиний автобус. Аварій за останні два роки в автобусів цієї компанії, як повідомила влада, не було.