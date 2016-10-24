У США під час зіткнення автобуса з вантажівкою загинуло 13 осіб
Щонайменше 13 осіб загинули на півдні Каліфорнії під час зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою.
Близько 30 осіб, які дістали травми, доставлено до лікарні. П'ятеро осіб перебувають у критичному стані, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Аварія сталася в неділю вранці на шосе неподалік від курортного міста Палм-Спрингс. Автобус, який їхав до Лос-Анджелеса, врізався у вантажівку ззаду.
Рятувальникам довелося використовувати драбини, щоб забратися в понівечений автобус.
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За повідомленням газети Desert Sun, туристичний автобус їхав з казино Red Earth, розташованого неподалік від міста Солтон.
Автобус належав до маленької компанії US Holiday, яка розвозить туристів у різні казино Каліфорнії й Невади. Шофер автобуса був співвласником компанії.
Згідно з документами компанії, на даний момент це був її єдиний автобус. Аварій за останні два роки в автобусів цієї компанії, як повідомила влада, не було.