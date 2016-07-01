У США розслідують загибель водія автомобіля Tesla, що їхав в режимі автопілота

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву відомства, передає РБК.

Інцидент стався 7 травня в місті Уіллістон, штат Флорида, в ньому загинув водій Tesla Model S 2015 року. Аварія сталася, коли вантажна фура повернула наліво перед автомобілем на перехресті. Попереднє розслідування стосується 25 тис. автомобілів Model S.

У свою чергу в Tesla заявили, що це перший відомий випадок аварії з летальним результатом за весь час використання автопілота на її автомобілях. У компанії пояснили, що ні водій Tesla, ні автопілот не помітили білий причіп фури через яскраве світло, тому гальма не застосовувалися. Високий дорожній просвіт причепа, його положення на трасі і "дуже незвичайні обставини" ДТП призвели до того, що нижня частина фури зіткнулася з переднім склом Model S, зазначили в Tesla.

При цьому в Tesla нагадали, що автопілот є допоміжною функцією і вимагає від водія тримати руки на кермі. Автомобіль постійно нагадує про це і автоматично сповільнюється, поки водій не покладе руки на кермо. Функція автопілота як і раніше знаходиться в стадії бета-тестування, повідомили в компанії.