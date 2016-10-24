ЗМІ: На Львівщині оштрафували жінку, яка напала на дитину з електрошокером

Про це повідомляє "Факты".

"Ми гуляли з сином на вулиці поруч з дитячим майданчиком, тут він захотів покататися на гойдалці, на якій вже була дівчинка, - розповідала на суді Наталя (ім'я змінено - УНІАН). - Я попросила її звільнити гойдалки, на що вона ще з більшою силою стала розгойдуватися і відмовилася з неї зійти".

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Тоді Наталія схопила її за волосся, завдала їй кілька ударів електрошокером в праву частину обличчя і, скинувши дитину, взялася копати ногами. Таким чином, дівчинці, згідно з висновками судово-медичної експертизи, були нанесені легкі тілесні ушкодження.

Трускавецький міський суд Львівської області прийняв до уваги те, що обвинувачена щиро розкаялася у скоєному, на обліку у лікаря - психіатра і нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судима, на утриманні знаходиться маленька дитина, якого виховує мати-одиначка. Вердикт суду - штраф у розмірі 850 гривень.

Наталія досить добре відома особистість у Львові своїми скандальними історіями. То вона напала з електрошокером на пасажирку маршрутки, то побила палицею із цвяхами стареньку з дворічною онукою, то «атакувала» перехожу. При цьому, їй щоразу вдається чомусь уникнути покарання, пише видання.