У Дніпрі чоловік через Інтернет збував заборонені анаболічні стероїди та психотропні речовини

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, під час обшуку в квартирі зловмисника вилучено різних підконтрольних препаратів на 100 тис. грн.

Доставка психотропних речовин та анаболіків клієнтам із Дніпра, Запоріжжя, Києва, Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Львова здійснювалася за допомогою популярної кур’єрської служби.

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Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за статтею 321 Кримінального кодексу України (пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин). Максимальна санкція за даною статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.