На Дніпропетровщині поліція виявила плантацію відбірної коноплі та вилучила понад 3 кілограми марихуани (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.

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За повідомленням, безробітний чоловік облаштував на своєму подвір’ї теплицю, де вирощував понад 300 кущів відбірної коноплі. Частина рослин сягала 3 метрів у висоту. Теплиця була об лаштована системою крапельного поливу та вентиляції.

Як пояснив правоохоронцям господар плантації, він вирощував наркотичну сировину з метою подальшого збуту, зокрема у Дніпрі.

Крім свіжих насаджень коноплі поліцейські вилучили у зловмисника понад 3 кг марихуани, що за цінами «чорного ринку» становить близько 120 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, відповідно до якого правопорушникові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

Наразі встановлюється мережа спільників зловмисника та постійна клієнтура.