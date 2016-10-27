Під Харковом у школі вибухнув котел, є постраждалі (фото)

Як повідомляє в четвер, 27 жовтня, відділ комунікації поліції Харківської області, вибух стався 26 жовтня о 11-00 в селищі Кругляковка.

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"У приміщенні, яке знаходиться недалеко від школи, стався перегрів твердопаливного котла і він вибухнув. У 28-річного працівника зафіксовані 20% опіків тіла, у 57-річного чоловіка - різана рана руки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що факт події внесений до Журналу обліку правопорушень. Обставини встановлюються.