Під Харковом у школі вибухнув котел, є постраждалі (фото)
12:10, 27 жовтня 2016Інциденти
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В результаті вибух котла під Харковом постраждали два пічники. Вони доставлені в лікарню.
Факт події внесений до журналу обліку правопорушень / hk.npu.gov.ua
Як повідомляє в четвер, 27 жовтня, відділ комунікації поліції Харківської області, вибух стався 26 жовтня о 11-00 в селищі Кругляковка.
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"У приміщенні, яке знаходиться недалеко від школи, стався перегрів твердопаливного котла і він вибухнув. У 28-річного працівника зафіксовані 20% опіків тіла, у 57-річного чоловіка - різана рана руки", - йдеться в повідомленні.
В результаті вибух котла під Харковом постраждали два пічники / hk.npu.gov.ua
Зазначається, що факт події внесений до Журналу обліку правопорушень. Обставини встановлюються.
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