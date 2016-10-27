У Харкові затримали підозрюваних у вбивстві двох науковців

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області з посиланням на заступника начальника Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області Олега Лобунця, цього тижня поліцейські та працівники прокуратури викрили трьох підозрюваних у вбивстві 58-річного професора та його 35-річного сина, який працював лаборантом в науковій установі.

"Під час оперативно-розшукових дій працівники поліції вийшли на слід зловмисників – 20 та 23-річних молодиків та 54-річної жінки. Встановлено, що жінка була раніше знайома зі старшим загиблим та бувала у нього вдома. Вона знала, що у чоловіка в квартирі можуть знаходитись чималі гроші", - зазначив Лобунець.

Читайте також"Будинки їдуть у море": мешканці Чорноморська пояснили, чому ціла вулиця опинилася під загрозою руйнування (відео)

Він наголосив, що разом із 23-річним співмешканцем був розроблений план, на той час - розбійний напад. До втілення задуму був задіяний і 20-річний знайомий молодика. Планувалось, що жінка «завітає» в гості до чоловіка і через деякий час піде, не зачинивши двері. В цей час молодики мали зайти до помешкання та напасти на власника.

У день скоєння злочину молодики у масках, в одного з них був при собі пістолет, увірвалися до квартири, зв’язали господаря скотчем, почали бити та вимагати гроші. Під час сутички один з нападників схопив чоловіка за шию та задушив. Коли з іншої кімнати вибіг син загиблого, знову розпочалася бійка, під час якої сина також зв’язали та задушили.

Після скоєного зловмисники знайшли у квартирі та забрали 8 тис. дол., ноутбук і телефон.

Кримінальне провадження відкрито за п.6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає максимальне покарання – довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, тіла загиблих працівників Харківського фізико-технічного інституту знайшли 3 жовтня в одній з квартир на вулиці Гацева в Харкові.