На Львівщині загинув водій, який намагався допомогти збитому пішоходу (відео)
13:56, 31 жовтня 2016Інциденти
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Водій легковика зачепив дзеркалом пішохода, той упав на дорогу. Керманич зупинився на узбіччі і без світловідбивної жилетки вийшов, щоб надати допомогу.
На Львівщині загинув водій, який намагався допомогти збитому пішоходу / Скріншот
Водія, що вийшов на допомогу пішоходу, збило інше авто.
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А пішохода, який намагався самостійно встати з проїжджої частини, переїхало ще два легковика, які втекли з місця пригоди.
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