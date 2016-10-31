На Львівщині загинув водій, який намагався допомогти збитому пішоходу (відео)

Водія, що вийшов на допомогу пішоходу, збило інше авто.

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А пішохода, який намагався самостійно встати з проїжджої частини, переїхало ще два легковика, які втекли з місця пригоди.