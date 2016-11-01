У Дніпрі сьогодні сталося 6 аварій (фото)

Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі сталося 6 дорожньо-транспортних пригод. Також був виявлений автомобіль, який числиться в розшуку.

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Про це Інформатору повідомили в прес-службі поліції Дніпра.

Сьогодні вранці, на Слобожанському проспекті (колишній проспект Правди) зіткнулися Mercedes-Benz і BMW. Був складений протокол, постраждалих немає.

Трохи пізніше, на вулиці Столетова зіткнулися ГАЗ і мікроавтобус Ford. На місці події працювала поліція, постраждалих немає.

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Третє ДТП сталося на вулиці Артема. Водій не дотримувався дистанції, через що сталося зіткнення. Постраждалих немає.

На проспекті Дмитра Яворницького після зіткнення один автомобіль зник з місця ДТП. Вм'ятину отримав Ford Transit білого кольору. Постраждалих в аварії немає.

На вулиці Моторної водій Daewoo Lanos перед виконанням маневру не переконався в безпеці і зіткнувся з ЗАЗ 110206. На місці події працює поліція і слідчо-оперативна група.

На перехресті вулиці Пушкіна та Воскресенської впав стовп. Судячи з усього, водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в стовп.

«Вантажівка пролетів з верху вулиці Воскресенської через проспект Пушкіна, знесла світлофор і врізалася в рекламний щит. Від удару машини відірвало бензобак і вулицю залило паливом», — розповів очевидець. За попередніми даними, тут також обійшлося без постраждалих.

Також сьогодні в Центральному районі був знайдений автомобіль, який перебував у розшуку. На місці знахідки працює слідчо-оперативна група.