У Києві підліток зґвалтував дівчину заради парі

"Вночі, погрожуючи ножем, він відібрав у потерпілої мобільний телефон, а потім зґвалтував її. Підозрюваного затримали, розпочато кримінальне провадження", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, 27-річна дівчина, яка працює касиром в одному із магазинів, опівночі поверталася додому. У цей час на вулиці до неї підбіг незнайомець і приставив до шиї ніж.

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"Нападник вихопив у неї телефон, затягнув її між будинками і зґвалтував. Після скоєного правопорушник втік. Оговтавшись, потерпіла відразу викликала поліцію. На місце прибули патрульні наряди та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", - додали у поліції.

Так, у вчиненні правопорушень підозрюють 17-річного молодика. А під час огляду його речей поліцейські вилучили ніж.

Підозрюваний зізнався правоохоронцям у вчиненні злочинів. Встановлено, що раніше молодик уже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжки.

Відомості про подію внесені до ЄДРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

За даними столичної прокуратури, неповнолітній хлопець уклав парі із своїми знайомими, що зможе вчинити напад на будь-якого перехожого.

"Перебуваючи по вул. Харківське шосе зловмисник побачив раніше не знайому йому молоду жінку. Погрожуючи жертві ножем, молодик забрав у неї мобільний телефон, а потім затягнув до підвального приміщення прилеглого будинку та зґвалтував", - повідомили в прокуратурі.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.