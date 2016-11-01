Поліція підтвердила напад на інкасаторів у Києві
21:41, 01 листопада 2016Інциденти
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При пограбуванні ніхто не постраждав.
Поліція підтвердила напад на інкасаторів у Києві / Фото УНІАН
У відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Києві УНІАН підтвердили інформацію про напад на інкасаторів 1 листопада.
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Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Правоохоронці поки не уточнили подробиці інциденту і суму викрадених грошей.
Нагадаємо, раніше сьогодні ЗМІ повідомили про пограбування інкасаторів на вулиці Срібнокільській у Києві, йшлося про напад зі стріляниною. За непідтвердженою інформацією, грабіжники відібрали 100 тисяч гривень.
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