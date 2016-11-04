В Україні кількість жертв сурогатного алкоголю зросла до 67 людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, вчора померла жителька смт Близнюки Харківської області. Загалом у цьому регіоні кількість отруєнь фальсифікованим алкоголем становить 98, з них 51 людина померла. За даними експертизи, метиловий спирт виявлено у 46 померлих.

У Донецькій, Луганській, Житомирській областях, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано. Загалом у цих регіонах отруїлося 46 людей, з них 16 померли.

Таким чином, за даними Держпродспоживслужби, «станом на 16 годину 03.11.2016 року в країні зареєстровано 144 випадки отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них завершились летально – 67».

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Згідно з результатами судмедекспертизи, у 52 померлих виявлено в крові метанол (Харківська область – 46, Миколаївська область – 5, Житомирська –1), додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.