У Львові "замінували" госпсуд, правоохоронці евакуювали людей

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Зазначається, що на місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

Правоохоронці проводять огляд будівлі суду та прилеглих до неї територій на наявність вибухових пристроїв.

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"З будівлі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду", - наголошується у повідомленні.

Наразі поліція намагається встановити особу людини, котра повідомила про замінування.

Нагадаємо, раніше в Одесі через неправдиве повідомлення про замінування з будівлі суду евакуювали понад 100 осіб.

На місце виїхали співробітники поліції, рятувальники, працівники вибухово-технічного відділу та кінологи, які перевірили будівлю та прилеглу до нього територію на наявність вибухонебезпечних речовин. Під час обстеження будівлі було евакуйовано більш як 100 відвідувачів та працівників суду.