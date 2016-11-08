В Одесі поліція викрила двох сутенерів

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, встановлено, що 38-річний уродженець Одеської області та його 37-річна знайома, використовуючи вразливе соціальне становище кількох одеситок, забезпечували їм діяльність, пов'язану із заняттям проституцією.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, проведено низку санкціонованих обшуків.

«Вилучено речові докази, які вказують на заняття злочинною діяльністю, а саме: 2 бити, пістолет «Флобер» та 12 патронів до нього, готівкові кошти, 2 мобільних телефони, а також 2 автомобіля - BMW і Volkswagen», - зазначили в главку.

Зловмисникам повідомлено про підозру, цього тижня їм обрано запобіжний захід - домашній арешт. Згідно із санкцією вищевказаної статті, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Проводяться подальші оперативно-розшукові заходи з викриття інших злочинців у скоєнні аналогічних злочинів.