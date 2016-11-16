У Дніпрі затримали "мисливця" на самотніх жінок, який їх грабував (фото, відео)

У Дніпрі затримали злочинця, який грабував самотніх жінок. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що 31-річний мешканець Дніпра проводжав жінок до під’їзду і в ліфті під погрозою ножа забирав у них всі золоті прикраси та мобільні телефони. Тільки за місяць жертвами розбійника стало 10 жінок.

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Поліцейські з’ясували, що зловмисник обирав собі в жертву жінок, рясно прикрашених золотими виробами, після чого слідував за ними до під’їзду багатоповерхового будинку.

Слідчим відділом поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За такий злочин зловмиснику загрожує від 3-х до 7 років ув’язнення. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді арешту.