В Одесі затримано серійного грабіжника

В Одесі затримано чоловіка, який скоїв понад 20 грабежів.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в області, працівники Шевченківського відділення поліції затримали 38-річного раніше судимого чоловіка, який за останні два місяці скоїв на території міста Одеси більш як 20 вуличних грабежів.

У головному управлінні відзначили, що в чергову частину поліції почали надходити заяви від одеситів про скоєння стосовно них грабежів невідомим чоловіком. Зловмисник підходив на вулиці до своїх потенційних жертв і розповідав вигадану історію про те, що є представником якогось дуже заможного чоловіка, у сина якого викрали телефон. Тому нібито всі молоді люди у цьому районі мають бути «ретельно перевірені». Під приводом перевірки телефону, погрожуючи фізичною розправою, зловмисник відбирав особисті речі (телефони, ювелірні вироби), переважно у студентів, і втікав із місця події.

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Під час оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали підозрюваного. Ним виявився 38-річний чоловік без певного місця проживання, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Стосовно зловмисника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У головному управлінні зазначили, що є підтвердження більш як 20 грабежів, вчинених підозрюваним.

Проводиться розслідування за ч. 1, 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.