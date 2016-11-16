У Києві акція проти концерту Потапа і Насті переросла у сутички з поліцією (фото, відео)

Учасники акції із символікою ВО «Свобода» та «Сокіл» протестували проти проведення концерту «кремлівських заробітчан» в Україні, повідомляє Громадське.

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Протестуючі скандували «Ганьба!» та «Куди ви ведете своїх дітей?».

За словами екс-депутата Київради Руслана Андрійка, під час сутички, поліція розбила обличчя військовому з добровольчого батальону «Січ» Сергію Ляхевичу.

За його словами, Ляхевича затримали та повезли до Печерського райвідділка поліції.

Поліцейські повідомили причини затримання: за їхніми словами, учасники акції кидали яйця у відвідувачів концерту.

Учасники акції також планують зібратися під райвідділком.