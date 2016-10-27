Після "гостинного прийому" у Хмельницькому Потап і Настя скасували концерт у Львові - ЗМІ

Інформацію про це підтверджують у прес-службі гурту, передає Львівська газета.

Ті, хто вже придбав квитки на концерт, можуть повернути їх за місцем продажу.

Причин скасування концерту у прес-службі не повідомляють, швидше за все, відмовитися від виступу музикантів змусив "гостинний прийом" у Хмельницькому.

Читайте такожПоліція порушила справу через сутички на акції проти концерту Потапа і Насті у Хмельницькому

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 жовтня у Хмельницькому біля приватного розважального закладу, де мав відбутися ювілейний концерт “Золоті кити” Потапа і Насті Каменських, зібралося близько сотні активістів Автомайдану, «Правого сектору» і ВО “Свобода”, які спочатку проводили мирну акцію. За годину до початку концерту учасники акції почали кидати яйця, димові шашки та розлили кров у фойє приміщення.

Також між протестувальниками і працівниками поліції сталися невеликі сутички.