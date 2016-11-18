В Ужгороді п’яні священники прокляли патрульних (відео)

Автомобіль священнослужителів не пропустив пішохода. Коли ж поліція почала складати протокол на порушників, ті посипали на патрульних страшними прокльонами.

"Твої діти будуть прокляті, будуть хворі! Ти будеш шукати мене, будеш просити. Зрозумів? Ти будеш мене просити, щоб я молився за прощення твоїх гріхів" – пригрозив священик.