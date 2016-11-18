В Ужгороді п’яні священники прокляли патрульних (відео)
20:15, 18 листопада 2016Інциденти
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В Ужгороді п’яні священнослужителі на люксовому BMW X5 прокляли патрульних, які зупинили їх за порушення.
Священник намагався довести, що його закон - найвищий / Фото УНІАН
Автомобіль священнослужителів не пропустив пішохода. Коли ж поліція почала складати протокол на порушників, ті посипали на патрульних страшними прокльонами.
"Твої діти будуть прокляті, будуть хворі! Ти будеш шукати мене, будеш просити. Зрозумів? Ти будеш мене просити, щоб я молився за прощення твоїх гріхів" – пригрозив священик.
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