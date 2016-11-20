Через обстріли Авдіївка залишилася без водопостачання – директор коксохімзаводу

Про це повідомив генеральний директор Авдіївського коксохімзаводу (АКХЗ) ​​Муса Магомедов на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що в ході обстрілів була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція.

«В черговий раз АКХЗ на одному вводі з чотирьох, Макіївка-1, Донецька фільтрувальна станція знеструмлена, Авдіївка без води», – написав Магомедов.

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Він висловив сподівання, що сьогодні буде отримано дозвіл на відновлювальні роботи і вдасться відновити ввід Макіївка-2.

«На жаль, лінії Ясинувата 1 і 2 нам не дають відновити вже кілька місяців, незважаючи на неодноразові звернення в СЦКК», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, вчора на Донецькому напрямку – в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського, – по позиціях українських військових бойовики вели вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.