Киянин отримав 5,5 років тюрьми за замах на роботодавця через невиплачену зарплату

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Інцидент трапився у Голосіївському районі столиці. Киянин, працюючи підсобним робочим у цеху, прийшов у кабінет свого роботодавця та почав вимагати заробітну плату за виконану роботу. У відповідь чоловік почув відмову на підставі того, що він нібито періодично не приходив на роботу без вагомих причин. На це найманець схопив ніж та наніс йому декілька ударів у тулуб та стегно. Через деякий час пораненого знайшли інші працівники підприємства, викликали швидку та працівників поліції.

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У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Його засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.