Не поділили ковзанку: в Одесі дві групи молодиків побилися й влаштували стрілянину (відео)

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Одеської області.

"Конфлікт стався через те, що два власники ділять між собою майно. З кожного боку прийшли юнаки, між якими у подальшому почалася бійка. Декілька осіб при цьому почали стріляти", - йдеться у повідомленні.

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Згодом конфлікт був припинений, а вісім його учасників - затримані. Серед затриманих - двоє тих, хто почав стрілянину. Усі затримані доставлені до відділку поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.