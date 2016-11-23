Не поділили ковзанку: в Одесі дві групи молодиків побилися й влаштували стрілянину (відео)
10:20, 23 листопада 2016Інциденти
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22 листопада дві групи молодиків побилися й влаштували стрілянину біля ковзанки "Умка" в Одесі.
В Одесі молодики не поділили ковзанку / Скріншот
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Одеської області.
"Конфлікт стався через те, що два власники ділять між собою майно. З кожного боку прийшли юнаки, між якими у подальшому почалася бійка. Декілька осіб при цьому почали стріляти", - йдеться у повідомленні.
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Згодом конфлікт був припинений, а вісім його учасників - затримані. Серед затриманих - двоє тих, хто почав стрілянину. Усі затримані доставлені до відділку поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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