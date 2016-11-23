На Закарпатті п'яний рецидивіст вистрелив із автомата у поліцейського

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, ввечері 22 листопада в поліцію м. Рахова надійшло повідомлення, що в с. Видричка Рахівського району ходить чоловік із вогнепальною зброєю. На місце події прибули правоохоронці.

«Особу зловмисника встановили – ним виявився 53-річний житель с.Видричка, відомий на прізвисько Монах. Цей чоловік уже має судимість за незаконне поводження зі зброєю. У лютому цього року його затримала поліція з автоматом іноземного виробництва, за що він був засуджений на 3 роки умовно», - повідомили у відділі комунікації.

Чоловіка виявили на вулиці, він тримав у руках ковдру. Коли до нього підійшли правоохоронці, він вихопив з-під ковдри автомат Калашникова і почав стріляти.

У результаті був поранений 23-річний оперативник кримінальної поліції. Також пострілами був пошкоджений автомобіль, на якому приїхали правоохоронці.

Під час стрільби поліцейські кинулися на злочинця, вибили з його рук зброю й повалили на землю, одягнувши кайданки.

Читайте такожЗатримано чоловіка, що здійснив напад на патрульну поліцейську у Києві – МВС

У відділі також повідомили, що працівнику поліції кулі пошкодили кисть лівої руки, його прооперували й наразі вирішується питання про транспортування до Закарпатської обласної лікарні для подальших операцій.

За даними поліції, експертиза засвідчила в крові затриманого 2 проміле алкоголю.

Також повідомляється, що у правопорушника вилучено автомат Калашникова калібру 7,62 мм й десяток стріляних гільз. В оселі підозрюваного поліція знайшла тростину із вмонтованим 30-сантиметровим лезом.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Фігуранта справи затримано в порядку ст. 208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Розслідування справи триває.

Як повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив керівництву ГУ Національної поліції в Закарпатській області відзначити учасників опергрупи за виявлений професіоналізм і мужність при затриманні небезпечного озброєного злочинця. «Крім того, найближчим часом поліцейські будуть відзначені особисто головою ОДА на обласному рівні», - додали у прес-службі.