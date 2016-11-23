На Закарпатті п'яний рецидивіст вистрелив із автомата у поліцейського
У Рахівському районі Закарпатській області озброєний автоматом злочинець під час затримання поранив працівника поліції.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, ввечері 22 листопада в поліцію м. Рахова надійшло повідомлення, що в с. Видричка Рахівського району ходить чоловік із вогнепальною зброєю. На місце події прибули правоохоронці.
«Особу зловмисника встановили – ним виявився 53-річний житель с.Видричка, відомий на прізвисько Монах. Цей чоловік уже має судимість за незаконне поводження зі зброєю. У лютому цього року його затримала поліція з автоматом іноземного виробництва, за що він був засуджений на 3 роки умовно», - повідомили у відділі комунікації.
Чоловіка виявили на вулиці, він тримав у руках ковдру. Коли до нього підійшли правоохоронці, він вихопив з-під ковдри автомат Калашникова і почав стріляти.
У результаті був поранений 23-річний оперативник кримінальної поліції. Також пострілами був пошкоджений автомобіль, на якому приїхали правоохоронці.
Під час стрільби поліцейські кинулися на злочинця, вибили з його рук зброю й повалили на землю, одягнувши кайданки.
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У відділі також повідомили, що працівнику поліції кулі пошкодили кисть лівої руки, його прооперували й наразі вирішується питання про транспортування до Закарпатської обласної лікарні для подальших операцій.
За даними поліції, експертиза засвідчила в крові затриманого 2 проміле алкоголю.
Також повідомляється, що у правопорушника вилучено автомат Калашникова калібру 7,62 мм й десяток стріляних гільз. В оселі підозрюваного поліція знайшла тростину із вмонтованим 30-сантиметровим лезом.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Фігуранта справи затримано в порядку ст. 208 КПК і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Розслідування справи триває.
Як повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив керівництву ГУ Національної поліції в Закарпатській області відзначити учасників опергрупи за виявлений професіоналізм і мужність при затриманні небезпечного озброєного злочинця. «Крім того, найближчим часом поліцейські будуть відзначені особисто головою ОДА на обласному рівні», - додали у прес-службі.