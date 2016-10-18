На Харківщині жінка намагалася продати два автомати квартиранта, який втік з військової частини

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 40-річна жителька Чугуєва була викрита працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області цього тижня.

За даними поліції, зловмисниця в спортивній сумці мала 2 автомати «АКС-74У». Жінка пояснила, що зброю всередині серпня для подальшого перепродажу їй приніс 30-річний квартирант.

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Правоохоронці встановили, що чоловік проходив військову службу та залишив територію військової частини і зараз знаходиться в розшуку.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.