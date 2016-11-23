У Києві грабіжники на мотоциклі відібрали у жінки рюкзак з грошима

15:30, 23 листопада 2016
Інциденти
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Недалеко від центру Києва стався зухвалий злочин.

REUTERS

Як повідомляє LB.ua, на вулиці Малевича двоє чоловіків у камуфляжному одязі вирвали рюкзак з рук жінки, яка чекала на тротуарі таксі.

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У рюкзаку знаходилося близько 16 тисяч доларів США.

Після цього бандити втекли на мотоциклі чорного кольору.

Обставини з'ясовуються, проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку та затримання зловмисників.

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