У Києві грабіжники на мотоциклі відібрали у жінки рюкзак з грошима

Як повідомляє LB.ua, на вулиці Малевича двоє чоловіків у камуфляжному одязі вирвали рюкзак з рук жінки, яка чекала на тротуарі таксі.

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У рюкзаку знаходилося близько 16 тисяч доларів США.

Після цього бандити втекли на мотоциклі чорного кольору.

Обставини з'ясовуються, проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку та затримання зловмисників.