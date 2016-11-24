Афера на мільйон: у Дніпрі судитимуть шахраїв, які намагалися незаконно заволодіти квартирою

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 затверджено та направлено до суду обвинувальні акти щодо двох громадян за вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 КК України (закінчений замах на заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, використання завідомо підробленого документа).

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Про це повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, передає «ДнепрЧас».

Зокрема, у квітні 2016 року, зазначені особи шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи, намагалися заволодіти квартирою в Дніпрі вартістю майже 1 млн грн.

Зловмисники звернулися до приватного нотаріуса та надали йому заздалегідь підроблені документи про право власності на житло для реєстрації в Державному реєстрі прав на нерухоме майно права власності на квартиру.

Діючи згідно з розподіленими ролями, один із фігурантів злочину, використовуючи підроблений паспорт, за грошову винагороду отримав від нотаріуса зареєстроване за собою право власності на квартиру і надалі повинен був продати її на користь третьої особи, таким чином заволодіти грошовими коштами на суму майже 1 млн грн.

Зараз обвинувальні акти у скоєнні вказаного злочину стосовно зловмисників направлені до суду для розгляду по суті, щодо останніх обраний запобіжний заход у вигляді утримання під вартою.