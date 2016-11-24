У Львові комунальник напідпитку їздив нічним містом на тракторі

Вночі у Львові патрульні зупинили працівника комунальної служби, коли той їздив містом на тракторі у стані алкогольно сп'яніння. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова у Facebook.

Патрульні помітили трактор «Беларус», який рухався з вимкненим ближнім світлом фар.

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«Інспектори зупинили його та виявили в водія ознаки стану алкогольного сп’яніння. Чоловік керував транспортним засобом без посвідчення водія. Патрульні з’ясували, що трактор належить одному з комунальних підприємств Львова, чоловік прибирав дорогу», - йдеться у повідомленні.

При цьому, тест на стан алкогольне сп’яніння показав результат 1.21 проміле.

«На громадянина склали протокол за керування транспортним засобом напідпитку та постанову за керування без посвідчення водія», - повідомили у поліції.