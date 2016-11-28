В Одесі п'яний водій влаштував перегони з поліцією (фото)

В Одесі сьогодні, 28 листопада, патрульні затримали нетверезого водія автомобіля Subaru, який намагався від них сховатися.

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Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, в районі дамби Хаджибейського лиману правоохоронці помітили, як водій виїхав на смугу зустрічного руху, чим створив аварійну ситуацію.

На вимоги інспекторів про зупинку він не реагував і намагався втекти. Гонитва завершилася на вулиці Затонського, де машину порушника заблокували.

Під час перевірки документів поліцейські помітили, що водій перебуває за кермом з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері підтвердила це - 1,28 проміле.

Інспектори склали на 50-річного чоловіка адміністративні матеріали за статтями 130 (керування в стані сп'яніння) та 122-2 (невиконання водієм вимог про зупинку) КУпАП .

Автомобіль доставлений на штрафмайданчик.