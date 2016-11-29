На Дніпропетровщині вандали поглумилися над десятками могил (фото)

Зловмисниками виявилися жителі Покрову 22 і 36 років. Вандалізмом вони займалися в селі Павлопілль, повідомляють у прес-службі Нацполиції.

«Як пояснили затримані, вони хотіли отримати металоконструкції і здати їх на брухт. Ногами вони шукали метал на землі і діставали з-під надгробних плит. Потім завантажили все це в автомобіль «ВАЗ» і відвезли у Покрову, де здали в приймальний пункт», - йдеться в повідомленні.

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Зараз дільничні інспектори поліції встановлюють загальну кількість могил над якими поглумилися.

За фактом наруги над могилою правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 7 років.