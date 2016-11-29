У Києві зі стріляниною затримали грузина, який розбив три машини, намагаючись утекти

17:33, 29 листопада 2016
Інциденти
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У Києві патрульні затримали громадянина Грузії, який влаштував погоню.

Водій намагався втекти на авто, потім - втекти в ліс / Фото facebook.com/police.gov.ua

Як повідомляє патрульна поліція в Facebook, водій Volkswagen Jetta порушив правила дорожнього руху близько 8 години ранку, на Броварському проспекті. Після передачі патрульним документів для перевірки водій спробував втекти.

Чоловік під час нетривалої погоні не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою, потім з маршруткою "Богдан". Після цього автомобіль різко зупинився, що призвело до ДТП з автомобілем патрульних, який його переслідував.

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Далі чоловік вибіг з автомобіля і спробував втекти в ліс. Поліцейські побігли за ним і вистрілив з табельної зброї в повітря. Підозрюваний впав на землю і здався.

Водій і автомобіль перебували у розшуку. Чоловік - за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Його автомобіль схожий на той, який підпадає під орієнтування за скоєння низки злочинів на території міста Києва.

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