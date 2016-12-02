У поліції Києва стверджують, що в ДТП на проспекті Глушкова постраждав лише один чоловік

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Зокрема, зазначається, що поліція о 08.43 отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Глушкова.

«За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля через складні погодні умови не впорався з керування і в’їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті тілесні ушкодження отримав 70-річний місцевий мешканець, якого «швидка» доставила до лікарні», - інформує поліція.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. «Механізм автопригоди встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту dtp.kiev.ua, на проспекті Глушкова фура знесла зупинку громадського транспорту і перукарню. Зазначалося, що «у результаті масштабного ДТП постраждали десять людей. Госпіталізовано сімох».