В Одесі під час пожежі загинули жінка та четверо дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 17:12 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за на вул. Дніпропетровська дорога в 11-поверховому житловому будинку горить квартира.

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«О 17:19 на місце пожежі прибули пожежно-рятувальні підрозділи й встановили, що горить домашнє майно в квартирі на 5-му поверсі. Рятувальники винесли з квартири сімох мешканців - батьків і п'ятьох дітей», - повідомили в главку.

Як уточнили в прес-службі, мати й одна дитина загинули під час пожежі. Співробітники ДСНС передали постраждалих дітей медикам швидкої допомоги. Двоє дітей померли дорогою до медичного закладу та ще одна – у лікарні.

О 17:39 пожежу на загальній площі 5 кв. м було локалізовано та о 17:54 повністю ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. Вік дітей зараз уточнюють.