З банківської скриньки жителя Рівного пропали 1,7 мільйонів доларів та 1,2 мільйонів євро

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненщини, ввечері 5 грудня до правоохоронців звернувся 48-річний житель Рівного з інформацією про те, що він прийшов до фінансової установи для перевірки коштів, які зберігалися в банківській скриньці, та відкривши її не виявив грошей у сумі 1 млн 780 тис. доларів США, 1 млн 230 тис. євро та 230 тис. швейцарських франків.

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Як пояснив правоохоронцям 48-річний рівнянин, кошти він заробив, працюючи за кордоном два роки тому.

За частиною 5 статті 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України порушено кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З’ясування всіх обставин події триває.